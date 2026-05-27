Словакия не будет участвовать в "специальном трибунале" ЕС против России

БРАТИСЛАВА, 27 мая - РИА Новости. Словакия не будет участвовать в создаваемом Европейским союзом "специальном трибунале" против России по Украине, это фарс, сообщил словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага.
"Запад готовит военный трибунал против России. Ничего более смешного я уже давно не слышал. Я горжусь словацким правительством, что оно в этом фарсе участвовать не будет", - заявил Блага в своем Telegram-канале в среду.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в октябре 2025 года сообщила, что 25 стран-членов ЕС выразили желание участвовать в "специальном трибунале" против России по Украине, при этом не назвав их. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такой трибунал будет ничтожным и нелегитимным, а также повлечет последствия для стран, которые к нему присоединятся.