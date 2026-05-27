Рейтинг@Mail.ru
Словакия не будет участвовать в "специальном трибунале" ЕС против России - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 27.05.2026
Словакия не будет участвовать в "специальном трибунале" ЕС против России

Евродепутат Блага: Словакия не будет участвовать в трибунале против РФ, это фарс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия не будет участвовать в создаваемом Европейским союзом специальном трибунале против России по Украине.
  • Словацкий депутат ЕП Любош Блага назвал идею трибунала фарсом.
БРАТИСЛАВА, 27 мая - РИА Новости. Словакия не будет участвовать в создаваемом Европейским союзом "специальном трибунале" против России по Украине, это фарс, сообщил словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага.
«
"Запад готовит военный трибунал против России. Ничего более смешного я уже давно не слышал. Я горжусь словацким правительством, что оно в этом фарсе участвовать не будет", - заявил Блага в своем Telegram-канале в среду.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в октябре 2025 года сообщила, что 25 стран-членов ЕС выразили желание участвовать в "специальном трибунале" против России по Украине, при этом не назвав их. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такой трибунал будет ничтожным и нелегитимным, а также повлечет последствия для стран, которые к нему присоединятся.
Флаги Словакии и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Словакия пересматривает связи с ЕС из-за Украины, заявил евродепутат
27 апреля, 07:44
 
В миреРоссияУкраинаСловакияЛюбош БлагаКайя КалласМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала