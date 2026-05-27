Площадь пожара на складе в Долгопрудном составила 4,5 тысячи квадратов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Площадь пожара на складе с мебелью в подмосковном Долгопрудном составляет 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара составляет 4500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар происходит на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево. "Тушение осложняют конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Внутри склада мебель", - информирует МЧС.
На месте пожара работают 45 человек личного состава и 14 единиц техники.
