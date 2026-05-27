Российские синхронистки взяли три золота на Российско-китайских играх

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские синхронистки завоевали три золотые медали на российско-китайских молодежных играх, которые проходят в Калининградской области.
В технической программе дуэтов золото завоевали Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова (294,7957 балла), первыми в смешанных дуэтах стали Владимир Першин и Арина Тумкина (212,4083).
Победу в групповых соревнованиях одержали Эльвира Алмазова, Алиса Готальская, Александра Завьялова, Александра Пищикова, Анна-Мария Фомичева, Лика Чечура, Полина Чибисова, Алиса Шевченко, Екатерина Штатнова, Александра Кленина, Варвара Барабашова, набравшие 245,4280 балла.
В скалолазании в соревновании юношей до 17 лет бронзу завоевал Дмитрий Оксов, в той же возрастной категории среди девушек серебряным призером стала Мария Силкина, а бронзу забрала Яна Мамаева.
В художественной гимнастике россиянки завоевали три золотые и одну серебряную медаль. В личном многоборье первое место заняла Алеся Найфонова (109,900), второй стала Александра Кирюшина (107,100). В групповом многоборье и командном первенстве сборная России также завоевала золотые медали.
Российско-китайские молодежные летние игры завершатся 30 мая. В программу соревнований входят 12 видов спорта. В этом году участие в соревнованиях принимают более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая.