Рейтинг@Mail.ru
Российские синхронистки взяли три золота на Российско-китайских играх - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 27.05.2026 (обновлено: 16:25 27.05.2026)
Российские синхронистки взяли три золота на Российско-китайских играх

Российские синхронистки завоевали 3 золотые медали на Российско-китайских играх

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРоссийские синхронистки
Российские синхронистки - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Российские синхронистки. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские синхронистки завоевали три золотые медали на российско-китайских молодежных играх.
  • В скалолазании российские спортсмены завоевали две бронзы и одно серебро в возрастной категории до 17 лет.
  • В художественной гимнастике россиянки завоевали три золотые и одну серебряную медаль.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские синхронистки завоевали три золотые медали на российско-китайских молодежных играх, которые проходят в Калининградской области.
В технической программе дуэтов золото завоевали Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова (294,7957 балла), первыми в смешанных дуэтах стали Владимир Першин и Арина Тумкина (212,4083).
Синхронное плавание - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Российские синхронистки стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Сиане
3 мая, 08:29
Победу в групповых соревнованиях одержали Эльвира Алмазова, Алиса Готальская, Александра Завьялова, Александра Пищикова, Анна-Мария Фомичева, Лика Чечура, Полина Чибисова, Алиса Шевченко, Екатерина Штатнова, Александра Кленина, Варвара Барабашова, набравшие 245,4280 балла.
В скалолазании в соревновании юношей до 17 лет бронзу завоевал Дмитрий Оксов, в той же возрастной категории среди девушек серебряным призером стала Мария Силкина, а бронзу забрала Яна Мамаева.
В художественной гимнастике россиянки завоевали три золотые и одну серебряную медаль. В личном многоборье первое место заняла Алеся Найфонова (109,900), второй стала Александра Кирюшина (107,100). В групповом многоборье и командном первенстве сборная России также завоевала золотые медали.
Российско-китайские молодежные летние игры завершатся 30 мая. В программу соревнований входят 12 видов спорта. В этом году участие в соревнованиях принимают более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая.
Александра Пичужкина и Елизавета Пичужкина выступают с произвольной программой в соревнованиях на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге. 26 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Пичужкины победили в произвольной программе на ЧР по синхронному плаванию
26 апреля, 13:29
 
РоссияКалининградская областьКитайАлександр ЗавьяловЯн (Регенсбург)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала