Жительница Запорожской области получила срок за шпионаж в пользу ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Жительница Запорожской области приговорена к 14 годам колонии за шпионаж в пользу ВСУ, она передавала противнику информацию о военных, особенно кураторов интересовала авиация, сообщает пресс-служба Запорожского облсуда.
"Запорожский областной суд назначил гражданке Б. наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным суда, жительница Бердянского района осуждена за шпионаж в пользу ВСУ.
"С мая 2023 года по октябрь 2024 года гражданка Б. передавала противнику сведения о передвижении легковых автомобилей, тяжелой техники – "Камаз", "Урал", ГАЗ, военной техники – танки, БМП, МТЛБ, БТР и др. Особое внимание куратор уделял авиации – вертолетам и самолетам", - рассказали в судебной инстанции.