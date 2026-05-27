Жительница Запорожской области получила срок за шпионаж в пользу ВСУ

"Запорожский областной суд назначил гражданке Б. наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

"С мая 2023 года по октябрь 2024 года гражданка Б. передавала противнику сведения о передвижении легковых автомобилей, тяжелой техники – "Камаз", "Урал", ГАЗ, военной техники – танки, БМП, МТЛБ, БТР и др. Особое внимание куратор уделял авиации – вертолетам и самолетам", - рассказали в судебной инстанции.