Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил о неприемлемости размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 27.05.2026 (обновлено: 18:12 27.05.2026)
Шойгу заявил о неприемлемости размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане

Шойгу: размещение инфраструктуры НАТО в Афганистане неприемлемо

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что размещение военной инфраструктуры США и стран НАТО в Афганистане или в соседних государствах неприемлемо.
  • По его словам, ситуация в Афганистане остается непростой из-за угроз наркотрафика, контрабанды оружия и деятельности международных террористических организаций.
  • Шойгу подчеркнул, что страны НАТО несут основную ответственность за текущую ситуацию в Афганистане.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Размещение военной инфраструктуры США и стран НАТО в Афганистане или в соседних государствах неприемлемо, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Ситуация в Афганистане остается непростой. Сохраняются угрозы наркотрафика и контрабанды оружия, продолжается деятельность международных террористических организаций и группировок", - констатировал Шойгу, выступая на третьей встрече секретарей советов безопасности в формате Центральная Азия - Россия, которая проходит на полях Международного форума по безопасности.
По мнению секретаря российского Совбеза, "выстраивая отношения с афганскими властями, важно помнить, что к этому привели действия стран НАТО, которые и несут основную ответственность".
"Именно поэтому, а также на фоне событий вокруг Ирана считаем неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и стран НАТО в Афганистане или в соседних государствах. Ничего, кроме рисков, такие действия не несут", - подчеркнул Шойгу.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Посол назвал военную инфраструктуру НАТО в Арктике угрозой для России
28 февраля, 06:41
 
НАТОАфганистанВ миреСергей ШойгуСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала