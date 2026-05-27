Шойгу заявил о неприемлемости размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Размещение военной инфраструктуры США и стран НАТО в Афганистане или в соседних государствах неприемлемо, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Ситуация в Афганистане остается непростой. Сохраняются угрозы наркотрафика и контрабанды оружия, продолжается деятельность международных террористических организаций и группировок", - констатировал Шойгу, выступая на третьей встрече секретарей советов безопасности в формате Центральная Азия - Россия, которая проходит на полях Международного форума по безопасности.
По мнению секретаря российского Совбеза, "выстраивая отношения с афганскими властями, важно помнить, что к этому привели действия стран НАТО, которые и несут основную ответственность".