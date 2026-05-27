Шойгу предостерег от распространения радикального ислама

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. России и странам Центральной Азии угрожает распространение радикального ислама и нетрадиционных религиозных течений, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
"Весьма актуальной для региона остается угроза распространения экстремистских идей, в том числе радикального ислама. Продолжается вербовка боевиков и террористов, их проникновение в наши страны извне", - констатировал Шойгу, выступая на третьей встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия - Россия", которая проходит на полях международного форума по безопасности.
По мнению секретаря СБ РФ, "эти факторы, а также распространение нетрадиционных религиозных течений, увеличение численности их проповедников и последователей негативно влияют на внутриполитическую обстановку".
"В борьбе с экстремизмом вы всегда можете рассчитывать на поддержку российской стороны", - заверил Шойгу участников встречи. Он уточнил, что РФ "готова принять больше студентов для получения исламского образования в духовных образовательных учреждениях".