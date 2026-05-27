13:24 27.05.2026 (обновлено: 18:32 27.05.2026)
Россия хочет, чтобы Венесуэла не поставляла оружие Киеву, заявил Шойгу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой. 27 мая 2026
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой. 27 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассчитывает, что Венесуэла будет отвергать попытки западных эмиссаров вовлечь ее в схемы поставок оружия Киеву.
  • Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что Венесуэла должна иметь право самостоятельно определять свою судьбу.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Венесуэла будет отвергать попытки западных эмиссаров вовлечь ее в схемы поставок оружия Киеву, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Знаем об активности западных эмиссаров, которые пытаются вовлечь государства Латинской Америки в различные схемы по поставкам оружия в интересах киевского режима. Рассчитываем, что вы будете отвергать подобные заходы и информировать нас о соответствующих попытках западников", - сказал Шойгу на встрече с генсеком совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой.
Секретарь Совбеза РФ отметил, что армия Венесуэлы оснащена значительным количеством военной техники советского и российского производства.
"Видим, что в Каракасе пытаются выработать новую модальность отношений с США, которая так или иначе учитывала бы суверенитет и национальные интересы Венесуэлы. Глубоко убеждены, что вашей стране должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу", - добавил он.
Полянский: поставки оружия Киеву приближают ситуацию к точке невозврата
Полянский: поставки оружия Киеву приближают ситуацию к точке невозврата
14 мая, 13:55
 
