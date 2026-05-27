Россия хочет, чтобы Венесуэла не поставляла оружие Киеву, заявил Шойгу

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Венесуэла будет отвергать попытки западных эмиссаров вовлечь ее в схемы поставок оружия Киеву, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Знаем об активности западных эмиссаров, которые пытаются вовлечь государства Латинской Америки в различные схемы по поставкам оружия в интересах киевского режима. Рассчитываем, что вы будете отвергать подобные заходы и информировать нас о соответствующих попытках западников", - сказал Шойгу на встрече с генсеком совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой.
Секретарь Совбеза РФ отметил, что армия Венесуэлы оснащена значительным количеством военной техники советского и российского производства.