В Севастополе после атаки ВСУ обнаружили контейнер со взрывчаткой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. В Севастополе после ночной атаки ВСУ нашли контейнер со взрывчаткой, напоминающий обшитую пенопластом коробку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Этот предмет был сброшен с БПЛА. Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!" — предупредил он подписчиков на платформе "Макс".
Военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку украинских боевиков на Севастополь. Противник применил беспилотники и ракеты, в том числе Storm Shadow англо-французского производства.
Всего средства ПВО сбили более 20 вражеских дронов. Пострадали два человека. Повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также административные здания. В частности, одна из ракет попала в Южное управление Центробанка, загорелась крыша.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
