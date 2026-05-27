В Севастополе после атаки ВСУ обнаружили контейнер со взрывчаткой
Специальная военная операция на Украине
15:44 27.05.2026 (обновлено: 16:34 27.05.2026)
В Севастополе после атаки ВСУ обнаружили контейнер со взрывчаткой

© Фото : РаZVожаев/MAX — Контейнер со взрывчаткой, обнаруженный в Севастополе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе после ночной атаки ВСУ нашли контейнер со взрывчаткой.
  • Коробку, обшитую пенопластом, сбросили с беспилотника.
  • Губернатор предупредил, что взрывоопасные предметы могут выглядеть и иначе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. В Севастополе после ночной атаки ВСУ нашли контейнер со взрывчаткой, напоминающий обшитую пенопластом коробку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Этот предмет был сброшен с БПЛА. Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!" — предупредил он подписчиков на платформе "Макс".
Военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку украинских боевиков на Севастополь. Противник применил беспилотники и ракеты, в том числе Storm Shadow англо-французского производства.
Всего средства ПВО сбили более 20 вражеских дронов. Пострадали два человека. Повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также административные здания. В частности, одна из ракет попала в Южное управление Центробанка, загорелась крыша.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине. Севастополь. Михаил Развожаев. Происшествия. Вооруженные силы Украины. Россия.
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
