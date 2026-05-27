В Севастополе после атаки ВСУ обнаружили контейнер со взрывчаткой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. В Севастополе после ночной атаки ВСУ нашли контейнер со взрывчаткой, напоминающий обшитую пенопластом коробку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Всего средства ПВО сбили более 20 вражеских дронов. Пострадали два человека. Повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также административные здания. В частности, одна из ракет попала в Южное управление Центробанка, загорелась крыша.