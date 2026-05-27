В Севастополе после ночной атаки ВСУ повреждены 30 домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. При ночном налете ВСУ на Севастополь получили повреждения 30 домов и 45 автомобилей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города", — написал он на платформе "Макс".
Муниципальные комиссии получили 120 обращений: 75 по квартирам и домам и 45 по автомобилям, уточнил губернатор.
По его словам, больше всего пострадал восьмиэтажный дом на улице Ластовой: там выбило окна, повредило рамы, балконы и фасад.
С утра муниципальные комиссии проводят подомовой, фиксируют повреждения и составляют акты.
Минувшей ночью Севастополь подвергся комбинированной воздушной атаке — ВСУ выпустили по городу британские ракеты Storm Shadow и дроны, из которых более 20 удалось сбить. Пострадали два человека. Кроме того, ракета попала в здание Южного управления Центрального банка.
ВСУ постоянно наносят удары по Севастополю — главной базе Черноморского флота, а также другим объектам в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
