Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе после ночной атаки ВСУ повреждены 30 домов - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 27.05.2026 (обновлено: 16:39 27.05.2026)
В Севастополе после ночной атаки ВСУ повреждены 30 домов

В Севастополе при ночной атаке повреждены 30 домов и 45 автомобилей

© РаZVожаев/MAXПоследствия атаки ВСУ в Севастополе
Последствия атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РаZVожаев/MAX
Последствия атаки ВСУ в Севастополе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ночном налете ВСУ на Севастополь повреждены 30 домов и 45 автомобилей.
  • Пострадали 16 многоквартирных и 14 частных домов.
  • Самые большие повреждения — в восьмиэтажном доме на улице Ластовой.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. При ночном налете ВСУ на Севастополь получили повреждения 30 домов и 45 автомобилей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города", — написал он на платформе "Макс".
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Силы ПВО сбили три ракеты Storm Shadow
Вчера, 12:14
Муниципальные комиссии получили 120 обращений: 75 по квартирам и домам и 45 по автомобилям, уточнил губернатор.
По его словам, больше всего пострадал восьмиэтажный дом на улице Ластовой: там выбило окна, повредило рамы, балконы и фасад.
С утра муниципальные комиссии проводят подомовой, фиксируют повреждения и составляют акты.
Минувшей ночью Севастополь подвергся комбинированной воздушной атаке — ВСУ выпустили по городу британские ракеты Storm Shadow и дроны, из которых более 20 удалось сбить. Пострадали два человека. Кроме того, ракета попала в здание Южного управления Центрального банка.
ВСУ постоянно наносят удары по Севастополю — главной базе Черноморского флота, а также другим объектам в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала