В Севастополе после ночной атаки ВСУ повреждены 30 домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. При ночном налете ВСУ на Севастополь получили повреждения 30 домов и 45 автомобилей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города", — написал он на платформе " Макс ".

Муниципальные комиссии получили 120 обращений: 75 по квартирам и домам и 45 по автомобилям, уточнил губернатор.

По его словам, больше всего пострадал восьмиэтажный дом на улице Ластовой: там выбило окна, повредило рамы, балконы и фасад.

С утра муниципальные комиссии проводят подомовой, фиксируют повреждения и составляют акты.

Минувшей ночью Севастополь подвергся комбинированной воздушной атаке — ВСУ выпустили по городу британские ракеты Storm Shadow и дроны, из которых более 20 удалось сбить. Пострадали два человека. Кроме того, ракета попала в здание Южного управления Центрального банка.