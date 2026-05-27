В Москву доставили второго пострадавшего при падении балкона в Севастополе

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Второй пострадавший в результате падения балкона в Севастополе доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве, его состояние стабильное, сообщили в медучредлении.
"Второй 17-летний подросток из Севастополя, пострадавший в результате обрушения балкона в школе №13 и госпитализированный в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, проходит лечение в отделении травматологии и ортопедии", - говорится в Telegram-канале больницы
Заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко уточнил, что у пациента диагностирован перелом дистального отдела грудины со смещением.
"Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. В настоящее время ему проводятся дополнительные обследования, по результатам которых будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства", - сказал Саутенко, чьи слова приводятся в сообщении.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали десять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.