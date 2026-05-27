В Москву доставили второго пострадавшего при падении балкона в Севастополе

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Второй пострадавший в результате падения балкона в Севастополе доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве, его состояние стабильное, сообщили в медучредлении.

"Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. В настоящее время ему проводятся дополнительные обследования, по результатам которых будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства", - сказал Саутенко, чьи слова приводятся в сообщении.