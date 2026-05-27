08:50 27.05.2026 (обновлено: 08:52 27.05.2026)
В Севастополе ограничили движение по улице Гоголя после ночной атаки ВСУ

Вид на Севастополь из окна самолета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение личного автотранспорта по улице Гоголя в Севастополе временно ограничено.
  • ПВО отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь, было сбито более 20 беспилотников, повреждены отдельные здания.
СИМФЕРОПОЛЬ , 27 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по улице Гоголя в Севастополе после ночной атаки ВСУ на город временно ограничено, проезд разрешен только общественному транспорту, сообщили власти города.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ПВО отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь, совершенную в том числе с применением ракет Storm Shadow. Было сбито более 20 беспилотников. Никто не пострадал, но повреждены отдельные здания, в том числе на улице Гоголя.
"Обращаем внимание: движение личного автотранспорта по Гоголя временно ограничено, проезд сейчас осуществляет только общественный транспорт", - говорится в сообщении в канале правительства города в "Максе".
СевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
