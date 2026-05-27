За какой проступок председателя КГБ Ивана Серова лишили наград и должности

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Первый председатель КГБ и начальник ГРУ Иван Серов буквально в одночасье потерял все: у него отобрали партбилет, генеральские погоны и звание Героя Советского Союза.

Что же стало истинной причиной увольнения руководителя двух советских спецслужб?

Взлет Ивана Грозного

Выходец из крестьянской семьи, деревенский парень с Вологодчины, Серов начал службу в Красной армии в 1925 году и за десять лет дорос до начальника штаба артиллерийского полка.

Получив в 1939-м диплом Военной академии имени Фрунзе , Серов попал по распределению в НКВД. Затем последовал феноменальный взлет: уже через семь месяцев он стал наркомом внутренних дел Украины. Жесткий и молчаливый, он получил прозвище Иван Грозный — за нелюдимый характер и ледяное спокойствие.

В Великую Отечественную Серов просил перевода в армию, но ему отказали: он был нужен в тылу. С августа 1941 Серова включили в Военный совет СССР. Там он занимался охраной тыла Московского округа и организовал тыловые отряды для борьбы с диверсантами.

Именно перед Серовым поставили задачу развернуть и возглавить разведывательно-диверсионную сеть НКВД на случай захвата Москвы фашистами.

Охота на Гитлера

Затем был Кавказ, где Серову довелось повоевать на передовой: его подразделения НКВД обороняли Клухорский и Марухский перевалы. Во время сражения Серов был легко ранен, но сильно контужен, из-за чего в пожилом возрасте нередко терял сознание.

© РИА-СовИнформБюро / Марк Редькин Перейти в медиабанк Солдаты готовятся к бою. Северо-Кавказский фронт, осень 1942 года © РИА-СовИнформБюро / Марк Редькин Перейти в медиабанк Солдаты готовятся к бою. Северо-Кавказский фронт, осень 1942 года

Серов часто выполнял особые поручения Лаврентия Берии и Иосифа Сталина. Во время штурма Берлина он получил секретное задание: захватить в плен Адольфа Гитлера. Именно группа Серова, вооружившись лопатами, обнаружила тела Геббельсов, Евы Браун и обожженный труп, который был опознан как Гитлер. Позже Иван Серов вспоминал, что чувствовал некоторую вину за невыполнение приказа.

За работу в Берлине он получил "Золотую Звезду" Героя Советского Союза.

Верный соратник Хрущева

После смерти Сталина Серов умудрился не просто выжить, но и выбиться в абсолютные фавориты — он был нужен Никите Хрущеву. Когда пришло время арестовывать Лаврентия Берию в 1953 году, Серов принял в тех событиях самое непосредственное участие.

Позже, в 1957-м, когда так называемая антипартийная группа Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича и Георгия Маленкова попыталась свергнуть Никиту Сергеевича, Серов (уже председатель КГБ) обеспечил силовую поддержку генсеку. Однако к 1958 году Хрущев перевел Серова из КГБ на должность начальника ГРУ — Главного разведывательного управления. Должность высокая, но более удаленная от партийной верхушки.

"Потеря бдительности", стоившая карьеры

На посту главы разведки Серов успешно развивал шпионские сети за рубежом: его агенты добывали сведения о дислокации войск, планах и вооружении западных сил. А в 1963-м ГРУ сотряс скандал, невиданный по силе.

Выяснилось, что подчиненный Серова, полковник Олег Пеньковский, работал на США и Великобританию. Громче всего была цена: именно донесения Пеньковского раскрыли американцам расположение советских ракет на Кубе. Публичный процесс над шпионом превратился в унижение советских спецслужб.

© AP Photo / Ismael Francisco, Cubadebate Макет советской ракеты в военно-историческом парке Морро-Кабана в Гаване, Куба © AP Photo / Ismael Francisco, Cubadebate Макет советской ракеты в военно-историческом парке Морро-Кабана в Гаване, Куба

Серов был отстранен с формулировкой "за потерю бдительности", с чем был категорически не согласен. По его словам, он не хотел брать Пеньковского в разведку: изучил биографию кандидата, заподозрил неладное и был против его приема на секретную работу. Но в результате интриг Пеньковский все же попал в ГРУ.

Лишенный всего

Уже в марте 1963 года Серова разжаловали из генерала армии в генерал-майоры. А спустя еще пять дней, 12 марта, лишили звания Героя Советского Союза. Ивана Серова сослали в Туркестанский военный округ помощником командующего по военно-учебным заведениям. После смещения Хрущева в апреле 1965-го его исключили из партии и уволили из армии.

Серов долго и безуспешно добивался реабилитации в глазах общественности, восстановления в КПСС, возвращения ему звания генерала армии и Героя Советского Союза. Однако эти вопросы так и не были рассмотрены в советских инстанциях.