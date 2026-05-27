Семенов стал семикратным чемпионом России по греко-римской борьбе
Семенов стал семикратным чемпионом России по греко-римской борьбе

Сергей Семенов выиграл золото чемпионата России по греко-римской борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Семенов в седьмой раз в карьере завоевал золотую медаль чемпионата России по греко-римской борьбе.
  • В финале весовой категории до 130 кг Семенов победил Марата Кампарова.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Семенов в седьмой раз в карьере завоевал золотую медаль чемпионата России по греко-римской борьбе, который проходит в Суздале.
В финале весовой категории до 130 кг Семенов победил Марата Кампарова. Бронзовые медали завоевали Александр Мелехов и Михаил Лаптев.
Семенову 30 лет, он завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является чемпионом мира 2018 года и двукратным чемпионом Европы (2024, 2025).

Результаты в других весовых категориях:

  • до 55 кг: 1. Алибек Амиров, 2. Малик Гигиев, 3. Мавлуд Ризманов и Адам Ульбашев;
  • до 63 кг: 1. Жамболат Локьяев, 2. Рахман Тавмурзаев, 3. Баатыр Ечешев и Игорь Пунченко;
  • до 77 кг: 1. Исмаил Барахоев, 2. Данил Григорьев, 3. Ахмед Кайцуков и Сергей Кутузов;
  • до 87 кг: 1. Милад Алирзаев, 2. Ислам Алиев, 3. Александр Данилов и Савелий Борисов.
Турнир завершится в 28 мая.
