В Госдуме рассказали, как школьникам бесплатно попасть в спортивные секции

Краткий пересказ от РИА ИИ Школьники могут заниматься спортом бесплатно в государственных спортивных школах, центрах дополнительного образования и секциях при школах.

Для зачисления в спортивную секцию обычно нужны заявление родителей, медицинская справка и прохождение базового отбора.

Государство расширяет доступность спорта для детей, строя новые физкультурно-оздоровительные комплексы и открывая современные школьные стадионы.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бесплатно заниматься спортом школьники могут в государственных спортивных школах, центрах допобразования и секциях при школах - для зачисления нужны заявление родителей и медсправка, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

"Основная система бесплатной спортивной подготовки сегодня работает через государственные спортивные школы, школы олимпийского резерва, центры дополнительного образования, а также секции, которые открываются в общеобразовательных школах в рамках федеральных проектов", - сказал Хамитов

Он отметил, что в настоящее время в России у школьников существует достаточно много возможностей заниматься спортом бесплатно, в том числе в рамках федеральных и региональных программ поддержки детского спорта, и при этом важно, чтобы родители и сами дети знали о таких возможностях и понимали, как ими воспользоваться.

"Во многих регионах активно развиваются программы "Спорт- норма жизни", "Самбо в школу", школьные спортивные клубы и различные направления массового детского спорта", - добавил депутат.

По словам Хамитова, чтобы попасть в бесплатную спортивную секцию, как правило, достаточно обратиться в спортивную школу по месту жительства или в образовательное учреждение, где организованы такие занятия, а для зачисления обычно необходимы заявление родителей, медицинская справка и прохождение базового отбора, если речь идет о спортивной подготовке по определенному виду спорта.

"При этом сегодня государство последовательно расширяет доступность спорта для детей. Строятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы, открываются современные школьные стадионы, закупается оборудование, создаются условия для занятий как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах", - подчеркнул он.

По мнению парламентария, особенно важно, чтобы возможность бесплатно заниматься спортом была у каждого ребенка вне зависимости от уровня дохода семьи, ведь спорт - это не только здоровье, но и дисциплина, характер, командная работа, правильные жизненные ориентиры.