Пилот самолета, упавшего под Красноярском, находится в сознании
07:42 27.05.2026
Пилот самолета, упавшего под Красноярском, находится в сознании

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС на месте жесткой посадки легкомоторного самолета в Красноярском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Богучанском районе Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку.
  • Пилот, получивший наиболее тяжелые травмы, находится в отделении реанимации, его состояние тяжелое, стабильное, он переведен с ИВЛ на самостоятельное дыхание.
  • Второй пострадавший проходит лечение в отделении нейрохирургии, его состояние средней тяжести.
КРАСНОЯРСК, 27 мая – РИА Новости. Врачи отключили от аппарата ИВЛ пилота самолета "Аэропракт", совершившего 25 мая жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В понедельник в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, на борту были два человека. Оба члена экипажа санавиацией были доставлены в Красноярскую краевую больницу. В минздраве региона сообщали, что один из доставленных в больницу находится в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.
"Пилот, получивший наиболее тяжелые травмы, находится в отделении реанимации, его состояние тяжелое, стабильное, без отрицательной динамики, он переведен с ИВЛ на самостоятельное дыхание, в сознании. Второй пострадавший проходит лечение в отделении нейрохирургии, его состояние средней тяжести", - сказала собеседница агентства.
По данным Восточного МСУТ СК России, самолет занимался мониторингом ситуации с лесными пожарами.
