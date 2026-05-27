Учебный самолет ВМС США потерпел крушение в Миссисипи, сообщает CBS - РИА Новости, 27.05.2026
07:23 27.05.2026 (обновлено: 07:24 27.05.2026)
© AP Photo / Julio Cortez — Флаги США в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный учебный самолет США потерпел крушение на востоке штата Миссисипи.
  • Оба пилота благополучно катапультировались и были доставлены в местную больницу для обследования.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Военный учебный самолет США потерпел крушение на востоке американского штата Миссисипи, оба пилота благополучно катапультировались, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников.
"Два пилота ВМС США безопасно катапультировались, когда учебный самолет, на котором они летели, потерпел крушение в восточной части штата Миссисипи во вторник днем ​​(по местному времени - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба пилота на борту благополучно катапультировались и были доставлены в местную больницу для обследования, причина крушения расследуется.
