Клубы топ-8 РПЛ точно не интересуются Дзюбой и Кокориным, сообщил агент

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) усилением состава в лице российских форвардов Александра Кокорина и Артема Дзюбы могут быть заинтересованы только команды второй восьмерки РПЛ, сказал РИА Новости футбольный агент Алексей Сафонов.
Ранее "Арис" объявил, что 35-летний Кокорин покинет команду по окончании сезона. Россиянин выступал за клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в своей истории стать чемпионом Кипра. Дзюбе 37 лет, минувший сезон он провел в тольяттинском "Акроне". Нападающий сыграл 28 матчей в чемпионате России, забив восемь мячей. После окончания сезона Дзюба покинул клуб.
"Надо узнать, хотят ли они сами играть - возраст уже такой. Плюс еще есть на каких условиях. Тот же Кокорин 15 или 16 игр на Кипре не забивал. Играют не имена, а футболисты. Раньше Дзюба был лучшим бомбардиром, Кокорин - одним из лучших нападающих, но время не стоит на месте. Думаю, что если кто-то в них и заинтересован, то это вторая восьмерка. В первую восьмерку точно не пойдут", - сказал Сафонов.