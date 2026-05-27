Открытки с праздником Курбан-байрам: красивые картинки и поздравления

Священный праздник Курбан-байрам (арабское название — Ид аль-Адха) — один из главных праздников в исламской культуре, который традиционно отмечают спустя 70 дней после Ураза-байрам. В 2026 году дата выпадает на 27 мая. В этот светлый день принято собираться в кругу семьи, совершать праздничный намаз, раздавать милостыню и поздравлять близких, друзей и родственников. Подготовили поздравительные картинки на Курбан-байрам с пожеланиями на русском и татарском языках для отправки в мессенджере или через соцсети. Скачать красивые открытки и картинки с праздником Курбан-байрам можно бесплатно без регистрации на РИА Новости.

Красивые картинки с праздником Курбан-байрам, которые согреют душу верующим. В нашей подборке изображения с восточным орнаментом, изящными арабскими надписями, полумесяцем со звездой и величественной мечетью — символами, которые напоминают о великом жертвоприношении пророка.

Красивая открытка с Курбан-байрамом с мечетью и полумесяцем: Желаю, чтобы ваша вера становилась только крепче, а здоровье — сильнее!

Открытка с праздником Курбан-байрам с теплыми пожеланиями: Светлой радости, душевного тепла и защиты Всевышнего на каждом шагу!

Картинка с Курбан-байрам с восточным орнаментом: Делитесь добром! С великим праздником ислама!

Красивая открытка на Курбан-байрам с старинными узорами: Благословенного праздника! Обязательно сбудутся все светлые надежды!

Открытки с праздником Курбан-байрам с надписью: Пусть Всевышний хранит ваших близких от всех бед

Картинки с праздником Курбан-байрам с ночным небом и луной: В этот день сердца наполнятся любовью и состраданием. Света, мира и добра! С Курбан-байрамом!

Открытка поздравительная с Курбан-байрам: Пусть сбудутся все ваши самые добрые и искренние пожелания

Картинка с поздравлением Курбан-байрам с добрыми словами: Всевышний дарует вам свою милость каждый день

Красивые открытки с Курбан-байрамом с праздничным настроением: С праздником веры и добрых дел! Пусть Аллах примет ваши благие дела и молитвы

Открытка на праздник Курбан-байрам с мечетью на фоне заката: Искренних молитв и добрых вестей в этот светлый праздник

Открытки с днем Курбан-байрам с душевными пожеланиями: Семейного благополучия и успеха во всех праведных делах!

Открытка с Курбан-байрамом с благословением и миром: Светлый праздник Курбан-байрам наполнит сердца любовью и милосердием!

Картинка с праздником Курбан-Байрам: Пусть Всевышний вознаградит вас за вашу искренность

Поздравительная открытка с Курбан-байрамом с орнаментом: Светлых надежд, мира и безграничного счастья!

Красивая открытка с праздником Курбан-байрам с узорами: Пусть каждый день будет озарен милостью Аллаха и вера направляет вас

Открытка с Курбан-байрам с пожеланиями счастья и добра: Счастливого Курбан-байрама! Радости, света и тепла вашей семье!

Картинки с Курбан-байрам с праздничной атмосферой: Поздравляю с Курбан-байрамом! Светлых надежд, мира и безграничного счастья!

С праздником Курбан-байрам! Радости, душевного тепла и защиты Всевышнего!

Открытка с Курбан-байрам с ярким восточным стилем: Желаю мирного неба, щедрого дастархана и искренних улыбок. С праздником!

Красивая открытка на Курбан-байрам: С праздником жертвенности и чистоты помыслов!

Открытка с праздником Курбан-байрам: Мирного неба над головой и благодати Всевышнего

Картинка с Курбан-байрамом: Пусть благополучие не покидает ваш дом. С праздником!

Открытки с Курбан-байрам на татарском языке

Поздравительные открытки с Курбан-байрамом на татарском языке с теплыми пожеланиями. Поздравления на родном языке всегда звучат по-особенному. Отправьте картинку и поздравление с Курбан-байрам на татарском языке тем, кто чтит родную речь и традиции.

Открытки на татарском языке с Курбан-байрам с поздравлением: Корбан гаете мөбарәк булсын, һәр йортка да шатлык, иминлек һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен алып килсен!

Открытка с Курбан-байрам на татарском с добрыми словами: Корбан гаете мөбарәк булсын, һәр йортка да шатлык, иминлек һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен алып килсен!

Картинки с Курбан-байрам на татарском языке: Бәракәтле изге бәйрәм-Корбан гаете белән тәбрик итәм!

Красивая открытка с праздником Курбан-байрам на татарском: Аллаһ сиңа сәламәтлек, бәхет һәм күңел тынычлыгы бирсен!

Открытки с днем Курбан-байрам на татарском языке: Аллаһ кылган догаларыгызны һәм корбаннарыгызны кабул итсен!

Картинка с поздравлением Курбан-байрам на татарском: Якты бәйрәм белән!

Открытка с Курбан-байрам с татарской надписью: Корбан бәйрәме белән!

Картинки с праздником Курбан-байрам на татарском: Корбан бәйрәме мөбарәк булсын! Күңелдә — тынычлык, гамәлдә — изгелек, һәр көнебездә — шатлык булсын!

Открытки с Курбан-байрам на татарском с орнаментом: Бүген һәрберебез изгелеккә тагын да якын булсын! Бәйрәм белән!

Открытки на татарском языке с пожеланиями Курбан-байрам: Сезгә шатлык, яхшылык һәм җылылык телим!

Красивая открытка на татарском с Курбан-байрам

Открытки на татарском языке с пожеланиями Курбан-байрам

Картинка Курбан-байрам на татарском языке

Поздравительные открытки с Курбан-байрамом на татарском

Открытка с праздником Курбан-байрам на татарском языке

Картинка с Курбан-байрамом с надписью на татарском

Открытки с Курбан-байрамом с пожеланиями на татарском

Красивая картинка с Курбан-байрамом на татарском

Открытка с Курбан-байрамом на татарском языке

Картинки с праздник Курбан-байрам на татарском

Открытка с Курбан-байрам с поздравлением на татарском

Картинки на татарском языке с Курбан-байрам

Открытка с Курбан-байрам с текстом на татарском

Красивая открытка с Курбан-байрам на татарском языке

Открытки с праздником Курбан-байрам на татарском языке

Открытки на праздник Курбан-байрам с поздравлениями и пожеланиями

Поздравительные открытки с праздником Курбан-байрам с искренними пожеланиями. Подходят для отправки в МАХ, Telegram или ВКонтакте. Выберите понравившееся изображение и нажмите "скачать".

Открытка с Курбан-байрамом с пожеланиями мира и добра: Живите в радости, творите добро, будьте милосердны! С праздником!

Картинка с поздравлением Курбан-байрам с теплыми словами: Пусть ангелы охраняют ваш дом, а Аллах дарует крепкое здоровье каждому члену семьи

Поздравительные открытки с Курбан-байрамом с надписью: В этот священный день желаю, чтобы ваши помыслы оставались чистыми, а поступки — праведными

Открытка на Курбан-байрам с искренним поздравлением: Пусть Всевышний убережет вашу семью от печалей и наполнит дни радостью!

Картинка с поздравлением Курбан-байрам с душевными словами: Все ваши добрые дела, совершенные в этот день, зачтутся многократно

Открытка с Курбан-байрам с пожеланиями изменения: Пусть Курбан-байрам станет началом новой, счастливой и праведной жизни!

Картинки с днем Курбан-байрам: Света, добра и неиссякаемого потока жизненной энергии! С великим днем!

Открытки с Курбан-байрам с пожеланиями здоровья: Здоровья родителям, счастья детям, бараката всей семье!

Картинка с праздником Курбан-байрам с пожеланиями радости: Встречайте праздник с улыбкой или сохраняйте чистоту сердца

Открытка с Курбан-байрам с теплыми словами: Разделите с окружающими тепло своей души. Крепкой веры, искренних молитв и ответов на них! С праздником!

Поздравление Курбан-байрам на русском в картинках: Пусть в домах всегда будет мир и достаток!

Картинка с Курбан-байрам с пожеланиями счастья: В этот день пусть Всевышний пошлет в каждый дом здоровье, счастье и благополучие

Открытка с праздником Курбан-байрам с душевным текстом: Желаю собрать щедрый стол и пригласить в дом благодать Всевышнего!

Картинки с поздравлением Курбан-байрам с добром: Пусть в этот праздник простятся все обиды и забудутся все невзгоды

Открытка на праздник Курбан-байрам с пожеланием мира: Курбан-байрам укрепит братские узы и подарит мир всему нашему народу

Картинка с Курбан-байрам с поздравительным текстом: Желаю, чтобы молитвы дошли до небес, а в дом спустилось спокойствие

Открытка с Курбан-байрам с пожеланиями добра: Желаю процветания, уважения старших

© Открытка создана РИА Новости Картинка с праздником Курбан-байрам с добрыми словами: Светлых помыслов, крепкого братства и уюта в родных стенах © Открытка создана РИА Новости Картинка с праздником Курбан-байрам с добрыми словами: Светлых помыслов, крепкого братства и уюта в родных стенах Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытки с Курбан-байрам искренними пожеланиями: Пусть Всевышний очистит душу от тревог и подарит истинное счастье © Открытка создана РИА Новости Открытки с Курбан-байрам искренними пожеланиями: Пусть Всевышний очистит душу от тревог и подарит истинное счастье Скачать

© Открытка создана РИА Новости Картинка с Курбан-байрам с красивым поздравлением: Курбан-байрам озарит ваш путь светом веры и подарит настоящее душевное умиротворение! © Открытка создана РИА Новости Картинка с Курбан-байрам с красивым поздравлением: Курбан-байрам озарит ваш путь светом веры и подарит настоящее душевное умиротворение! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с Курбан-байрам с пожеланиями благ: Желаю светлых помыслов, крепкого братства и уюта в родных стенах © Открытка создана РИА Новости Открытка с Курбан-байрам с пожеланиями благ: Желаю светлых помыслов, крепкого братства и уюта в родных стенах Скачать

© Открытка создана РИА Новости С праздником Курбан-байрам: Пусть близкие и родные всегда будут живы-здоровы и находятся рядом! © Открытка создана РИА Новости С праздником Курбан-байрам: Пусть близкие и родные всегда будут живы-здоровы и находятся рядом! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Картинка с Курбан-байрам с душевным поздравлением: Пусть добро, которое вы отдаете, вернется к вам многократно © Открытка создана РИА Новости Картинка с Курбан-байрам с душевным поздравлением: Пусть добро, которое вы отдаете, вернется к вам многократно Скачать

Поздравления с Курбан-байрам своими словами

Курбан-байрам — один из главных и самых светлых праздников в исламе, символизирующий искреннюю веру и преданность, милосердие и готовность к самопожертвованию, единство мусульманской общины. Он учит не только жертвовать материальным, но и отбрасывать гордыню, проявлять милосердие к слабым и укреплять семейные узы. В этот день мусульмане по всему миру собираются семьями, накрывают щедрые столы, делятся угощениями с нуждающимися и возносят молитвы Всевышнему.

Поздравления для родственников, друзей и коллег своими словами: