Красивые открытки с Днем пограничника – поздравления с теплыми словами

День пограничника — особый праздник для тех, кто знает, что значит стоять на страже рубежей Родины в любую погоду и в любое время суток. 28 мая страна чествует людей в зелёных фуражках — тех, кто превратил бдительность и верность в образ жизни. В нашей подборке красивые открытки с Днём пограничника, картинки с тёплыми поздравлениями и искренние слова, которые можно отправить ветерану, сослуживцу, папе, мужу, брату или другу.
День пограничника: какого числа и как отмечают
14 апреля 2025, 14:46
Красивые открытки с Днем пограничника
Строгие, патриотичные, торжественные открытки с днём пограничника подойдут для ветерана и действующего пограничника. Зелёная фуражка, пограничный столб, дозорная тропа, рассвет над заставой, герб на фоне майского неба и тёплые слова о силе, стойкости и характере, искренняя благодарность за службу.
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем пограничника для настоящих мужчин и защитников рубежей
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем пограничника для настоящих мужчин и защитников рубежей
© Открытка создана РИА НовостиКартинки с Днем пограничника с мужественным оформлением и добрыми пожеланиями
© Открытка создана РИА Новости
Картинки с Днем пограничника с мужественным оформлением и добрыми пожеланиями
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Днем пограничника с пограничным столбом
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Днем пограничника с пограничным столбом
© Открытка создана РИА НовостиКартинки с Днем пограничника с военной символикой и теплыми словами
© Открытка создана РИА Новости
Картинки с Днем пограничника с военной символикой и теплыми словами
© Открытка создана РИА НовостиКрасивые картинки с Днем пограничника красивые с пейзажем заставы
© Открытка создана РИА Новости
Красивые картинки с Днем пограничника красивые с пейзажем заставы
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем пограничника с красивым фоном и словами благодарности
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем пограничника с красивым фоном и словами благодарности
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Днем пограничника с флагом
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Днем пограничника с флагом
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем пограничника с гербом и праздничной надписью
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем пограничника с гербом и праздничной надписью
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем пограничника с зеленой фуражкой и торжественным поздравлением
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем пограничника с зеленой фуражкой и торжественным поздравлением
© Открытка создана РИА НовостиКартинку с поздравлением День пограничника в строгом стиле
© Открытка создана РИА Новости
Картинку с поздравлением День пограничника в строгом стиле
© Открытка создана РИА НовостиКрасивые картинки с Днем пограничника красивые для друзей и близких
© Открытка создана РИА Новости
Красивые картинки с Днем пограничника красивые для друзей и близких
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с поздравлением День пограничника с фуражкой и гвоздиками
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с поздравлением День пограничника с фуражкой и гвоздиками
Пограничник и его пес: история самой популярной скульптуры метро Москвы
7 октября 2025, 18:05
Открытка мужчине с Днем пограничника
Пограничник — мужчина с особым стержнем: выдержанный, внимательный, надежный. Стильные открытки с Днём пограничника подойдут для поздравления папы, мужа, брата, друга и сослуживца — того, с кем делили одну заставу или просто прошли вместе большой путь.
© Открытка создана РИА НовостиПоздравительная открытка мужчине с Днем пограничника в мужественном стиле
© Открытка создана РИА Новости
Поздравительная открытка мужчине с Днем пограничника в мужественном стиле
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка мужчине с Днем пограничника с пожеланием силы и удачи
© Открытка создана РИА Новости
Открытка мужчине с Днем пограничника с пожеланием силы и удачи
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка мужчине с Днем пограничника для мужа или любимого
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка мужчине с Днем пограничника для мужа или любимого
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка мужчине с Днем пограничника для папы, брата или друга
© Открытка создана РИА Новости
Открытка мужчине с Днем пограничника для папы, брата или друга
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем пограничника
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем пограничника
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка мужчине с Днем пограничника с патриотическим оформлением
© Открытка создана РИА Новости
Открытка мужчине с Днем пограничника с патриотическим оформлением
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С Днем пограничника в ретро-стиле
© Открытка создана РИА Новости
Открытка С Днем пограничника в ретро-стиле
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка мужчине с Днем пограничника с теплыми словами
© Открытка создана РИА Новости
Открытка мужчине с Днем пограничника с теплыми словами
Поздравления с Днем пограничника своими словами
День пограничника в России отмечается 28 мая. Именно в этот день в 1918 году Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов.
В 1958 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника. Праздник стал общим для всех, кто стоял или стоит на страже государственной границы: действующих военнослужащих, ветеранов пограничных войск, а также членов их семей.
В современной России чествование пограничников 28 мая было продолжено указом президента РФ от 23 мая 1994 года в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск. Пограничники несут службу в любую погоду и в любое время года. В этот день принято поздравлять всех, кто причастен к пограничной службе.
Праздник мужества: когда в России отмечают День ветеранов боевых действий
24 июня 2025, 12:40
Варианты поздравлений:
- Поздравляю с Днём пограничника! Граница — это не просто линия на карте. Это живой рубеж, который требует постоянного внимания, бдительности и самоотдачи. Спасибо за мужество, верность и стойкость.
- Спасибо за каждый дозор, за каждый подъем до рассвета, за каждый шаг по дозорной тропе. Ты знаешь цену тишины на рубеже, и именно благодаря таким людям, как ты, эта тишина существует. С праздником, наш пограничник!
- С Днём пограничника! Желаю крепкого здоровья, верных сослуживцев рядом, мирного неба над головой и семейного благополучия. Пусть служба всегда остается делом чести, а жизнь за пределами заставы дарит радость, смех и отдых, которого ты заслуживаешь.
- Защита границы нашей Родины — это годы труда, сотни бессонных ночей и огромная внутренняя сила. Желаю никогда не терять эту силу и выносливость, пусть рядом всегда будут те, кто ценит тебя и гордится тобой. С Днём пограничника!
- Поздравляю с Днём пограничника! Ты прошел путь, который требует терпения, смелости и внимательности без суеты. Спасибо за годы службы, за пройденные рубежи, за то, что с тобой мы под надежной защитой всегда!
Скачать картинки с Днем пограничника можно бесплатно и без регистрации. Добавьте к картинке пожелание в прозе своими словами и поздравьте пограничников в мессенджерах или социальных сетях.