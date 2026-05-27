Рыбакина проиграла украинке и вылетела с "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
- Во втором раунде Рыбакина уступила Юлии Стародубцевой со счетом 6:3, 1:6, 6:7 (4:10).
- В следующем раунде Стародубцева сыграет с победительницей встречи между Хейли Баптист и Ван Сиюй.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Во втором раунде Рыбакина (2-й номер посева) уступила 55-й ракетке мира украинке Юлии Стародубцевой со счетом 6:3, 1:6, 6:7 (4:10). Теннисистки провели на корте 2 часа 28 минут.
В прошлом году Рыбакина дошла до четвертого круга "Ролан Гаррос". В следующем раунде Стародубцева сыграет с победительницей встречи между американкой Хейли Баптист (26-я сеяная) и китаянкой Ван Сиюй.
Результаты других матчей:
Магда Линетт (Польша) - Елена Остапенко (29, Латвия) - 6:2, 2:6, 6:2,
Элина Свитолина (7, Украина) - Кейтлин Кеведо (Испания) - 6:0, 6:4,
Мария Боузкова (27, Чехия) - Франческа Джонс (Великобритания) - 6:0, 7:6 (7:3),
Марта Костюк (15, Украина)- Кэти Волынец (США) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.