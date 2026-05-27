Россия готова вывезти обогащенный уран из Ирана, заявил Рябков
12:00 27.05.2026 (обновлено: 12:25 27.05.2026)
Россия готова вывезти обогащенный уран из Ирана, заявил Рябков

Сергей Рябков
Сергей Рябков. Архивное фото
  • Россия предлагает вывезти высокообогащенный уран из Ирана.
  • Предложение России остается в силе и не отозвано.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Предложение России вывезти высокообогащенный уран из Ирана по-прежнему находится на столе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наше предложение, о котором неоднократно говорил президент России, вывезти материал в Россию, в последовательности шагов, приемлемой для сторон, чтобы в конечном итоге этот материал был использован для изготовления топлива, для иранских реакторов, - это предложение остается на столе, в полной мере. Мы его не отзываем", - сказал Рябков.
