Папа римский выступил с энцикликой "Величие человечества", в которой резко раскритиковал современные — в основном американские — модели искусственного интеллекта. Историческая ирония в том, что тезис о безусловном великолепии человека в эпоху Ренессанса считался ересью и его автор Пико делла Мирандола едва не получил от церкви "десять лет без права переписки". Современная ирония в том, что вместе с папой послание представлял автор системы ИИ, конкурирующей с американской.

Критику понтифика можно понять. Властители дум и миллиардов в Кремниевой долине в последнее время окончательно съехали с катушек — причем не стесняются выставлять это напоказ. Создатель Palantir и спонсор Трампа Питер Тиль уверен, что мы живем в эпоху апокалипсиса, и ищет по углам Антихриста. CEO той же компании Алекс Карп рассказывает, что от одной мысли о рождении детей его бросает в дрожь.

В апреле Palantir выпустила манифест, где прямо заявлено, что Штатам нужен обязательный военный призыв и постоянные войны, а для IT-компаний дело чести в этих войнах участвовать. Есть, мол, культуры высшие и низшие, и первые могут делать со вторыми все, что хотят. Это на самом деле классический фашизм со стыдливой приставочкой "техно-".

На наших глазах эта смычка американских IT-интеллектуалов и военных была реализована в кампании против Ирана. На школу для девочек в Минабе наводили как раз системы ИИ.

Одновременно американские олигархи создали настоящий религиозный культ искусственного интеллекта. Строят церкви ИИ, воспевают его в стихах и прозе. Но это уже не просто личное безумие отдельных персонажей, это испытанная и работающая бизнес-стратегия.

Вспомните, каким религиозным ореолом всегда был овеян любой американский продукт, захватывавший мировые рынки. Кока-кола, жвачка, джинсы, кроссовки, бурбон, сигареты. Это были не просто товары, это были божественные символы. На картинах Энди Уорхола дешевый томатный суп в консервной банке подан как икона потребительства. А как буквально молились украинцы на американское оружие — пока мы не расколошматили его вдрызг.

Ровно то же самое происходит и сегодня. Американские бизнесмены выводят на рынок новый товар — ИИ — и устраивают вокруг него свое типичное шоу, близко напоминающее религиозное помешательство.

Но значит ли это, что мы должны закрыть глаза, отгородиться от всего мира и отказаться от систем искусственного интеллекта? Нет, напротив. С ИИ стоит работать, не поддаваясь тому религиозному психозу, который вокруг него раскручивают.

Компьютерные алгоритмы — это никакой не бог и не дьявол, это инструмент в руках человека. Он помогает учить и учиться, организовывать сложнейшие процессы. Это незаменимый помощник во многих делах — от сельского хозяйства до оборонной сферы, от теоретической науки до прикладной.

Советскую экономику погубило неумелое планирование. Сегодня именно с помощью ИИ можно отладить все процессы хозяйствования на нашей гигантской территории так, чтобы строить долгоиграющие планы и успешно их выполнять.

Если наши стратегические противники учатся использовать этот инструмент в военных целях, мы должны знать, как давать им ответ. Если пытаются с его помощью опередить нас в экономической гонке, мы должны быть к этому готовы. "Либо мы сделаем это, либо нас сомнут", — говорил один успешный государственный лидер.

Даже Ватикан, как видим, не отказывается сегодня от систем ИИ — разумеется, под бдительным контролем церкви. Верующие активно пользуются чат-ботами и ИИ-помощниками, и разве можно сказать, что это не на благо людям?

Другое дело — и глава Римско-католической церкви правильно обращает на это внимание, — что странам нужен свой ИИ, полностью контролируемый обществом и государством, а не американские поделки. Россия в числе трех ведущих стран мира по цифровизации, и у нас есть все возможности свое лидерство закрепить.

Важно помнить, что все эти прекрасные вещи — цифровизация, прогресс, ИИ-системы — создаются людьми и для людей. Нагляднейший пример — российские "Госуслуги" и онлайн-платформы отдельных городов, где ИИ-помощники уже сегодня помогают нам решить все проблемы буквально в один-два клика.