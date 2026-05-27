Россия увеличила число экспортных заказов на оружие

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос по сравнению с 2025 годом и насчитывает десятки миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Не один десяток миллиардов", - ответил Шугаев на вопрос о том, в какую сумму оценивается портфель заказов.
"Да", - добавил Шугаев, отвечая на уточняющий вопрос о том, увеличился ли портфель заказов по сравнению с 2025 годом.
В частности, по его словам, у России достаточно объемный портфель заказов стран Ближнего Востока. Они проявляют большой интерес к российским системам противовоздушной обороны, беспилотным летательным аппаратам, системам радиоэлектронной борьбы.