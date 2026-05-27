23:40 27.05.2026
Россия заявила о важности безопасного пропуска судов через Ормузский пролив

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA — Судна в Ормузском проливе
Судна в Ормузском проливе. Архивное фото
  • Россия подчеркнула важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного пропуска связанных с РФ судов через Ормузский пролив.
  • Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи замглавы российского внешнеполитического ведомства Георгия Борисенко с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Багери-Кяни.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия подчеркнула важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного пропуска связанных с РФ судов через Ормузский пролив, сообщили в МИД РФ по итогам встречи замглавы российского внешнеполитического ведомства Георгия Борисенко с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Багери-Кяни.
«

"С российской стороны была подчеркнута важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного пропуска связанных с Россией судов и грузов через Ормузский пролив", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи.

Стороны обменялись мнениями по спровоцированной агрессией США и Израиля эскалации на Ближнем Востоке и путям ее нормализации, а также обсудили ход ирано-американского переговорного процесса, направленного на мирное урегулирование конфликта, отметили в МИД РФ.
