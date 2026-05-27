Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ в Нидерландах заявило, что Гаага остается невосприимчивой к доводам и не желает признавать "нацистскую сущность Киева".
- Нидерланды продолжают оказывать Украине поддержку, способствуя затягиванию конфликта, добавили в дипмиссии.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ констатирует, что Гаага остается невосприимчивой к доводам, не желает признавать нацистскую сущность Киева, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Нидерландах.
Посол РФ 26 мая провел встречу в МИД Нидерландов по инициативе российской стороны и привлек внимание королевства к систематическим атакам ВСУ на российские регионы, в результате которых гибнут мирные жители.
«
"Вынуждены констатировать, что нидерландская сторона остается невосприимчивой к нашим доводам, не желает видеть и признавать нацистскую сущность киевского режима, оказывая ему поддержку и способствуя затягиванию конфликта", - заявили в российском посольстве.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны.