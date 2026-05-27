Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов Air Anka

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались турецкой авиакомпании Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции, сообщили в Росавиации.
Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Антальи.
"По согласованию с Минтрансом, Росавиация выдала дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы перевозчику Air Anka до 25 мая включительно... По согласованию с авиавластями Турции, заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются", - говорится в сообщении.
Решение о выдаче дополнительных временных разрешений на срок до 25 мая было принято в интересах туристов, несмотря на то, что летнее расписание полетов между странами уже было согласовано, отметили в Росавиации. Несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору Anex Tour до конца октября.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с отменой рейсов Air Anka столкнулись порядка 2,1 тысячи российских туристов. Все они обеспечены проживанием и питанием за счет туроператоров, рассказали РИА Новости в пресс-службе АТОР.
По данным ассоциации, клиенты туроператоров в ожидании новых рейсов других перевозчиков в России обеспечены проживанием и питанием за счет туроператоров.
При этом ряду клиентов на время ожидания рейса будут предоставлены подменные отели, а некоторым продлят проживание в тех отелях, где у них был отдых. "Туристам с отмененными рейсами Air Anka предложены альтернативные варианты с заменой перевозчика и дат вылета", - добавили там.