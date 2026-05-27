Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов Air Anka

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались турецкой авиакомпании Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции, сообщили в Росавиации.

По данным ассоциации, клиенты туроператоров в ожидании новых рейсов других перевозчиков в России обеспечены проживанием и питанием за счет туроператоров.

При этом ряду клиентов на время ожидания рейса будут предоставлены подменные отели, а некоторым продлят проживание в тех отелях, где у них был отдых. "Туристам с отмененными рейсами Air Anka предложены альтернативные варианты с заменой перевозчика и дат вылета", - добавили там.