Рейтинг@Mail.ru
Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов Air Anka - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
21:34 27.05.2026 (обновлено: 21:35 27.05.2026)
Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов Air Anka

Росавиация: Air Anka не получила разрешения на новые рейсы в РФ после 25 мая

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкой авиакомпании Air Anka выдавались дополнительные разрешения на полеты в Россию до 25 мая, заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции, сообщили в Росавиации.
  • Авиаперевозчик отменил ряд рейсов в Россию, включая полеты из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу.
  • Порядка 2,1 тысячи российских туристов столкнулись с отменой рейсов Air Anka.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались турецкой авиакомпании Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции, сообщили в Росавиации.
Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Антальи.
Лежаки на пирсе в отеле в Белеке - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
В Pegas Touristik оценили ситуацию с "битвами за лежаки" в Турции
24 мая, 11:13
"По согласованию с Минтрансом, Росавиация выдала дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы перевозчику Air Anka до 25 мая включительно... По согласованию с авиавластями Турции, заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются", - говорится в сообщении.
Решение о выдаче дополнительных временных разрешений на срок до 25 мая было принято в интересах туристов, несмотря на то, что летнее расписание полетов между странами уже было согласовано, отметили в Росавиации. Несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору Anex Tour до конца октября.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с отменой рейсов Air Anka столкнулись порядка 2,1 тысячи российских туристов. Все они обеспечены проживанием и питанием за счет туроператоров, рассказали РИА Новости в пресс-службе АТОР.
По данным ассоциации, клиенты туроператоров в ожидании новых рейсов других перевозчиков в России обеспечены проживанием и питанием за счет туроператоров.
При этом ряду клиентов на время ожидания рейса будут предоставлены подменные отели, а некоторым продлят проживание в тех отелях, где у них был отдых. "Туристам с отмененными рейсами Air Anka предложены альтернативные варианты с заменой перевозчика и дат вылета", - добавили там.
Пляж в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Россияне стали чаще ездить в Турцию без помощи туроператоров
21 мая, 04:02
 
ТуризмРоссияТурцияАнталья (провинция)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Anex Tour
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала