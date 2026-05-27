В России запустили производство уникальной линзы для лечения катаракты

Краткий пересказ от РИА ИИ В России запустили производство уникальной отечественной линзы "Ясень" для лечения катаракты.

Установка линзы, которая заменяет работу естественного хрусталика глаза, будет доступна россиянам бесплатно в рамках программы госгарантий.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянам стала доступна бесплатная установка уникальной линзы для лечения катаракты "Ясень" по программе госгарантий, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

"Стартовало производство уникальной отечественной интраокулярной линзы "Ясень", которая заменяет работу естественного хрусталика", — рассказали там.

Выпуск наладили на базе исследовательского центра "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч единиц в год. В будущем мощности планируется нарастить вдвое — до 25 тысяч штук в год.

Линза предназначена для имплантации после удаления помутневшего хрусталика глаза. По своим характеристикам она превосходит стандартные монофокальные модели. Ее установка позволяет решить комплекс задач по коррекции зрения, существенно повышая качество жизни в любом возрасте.

"После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях", — пояснили в министерстве.