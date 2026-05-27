Россия содействует Армении в создании ее погранструктур, заявили в ФСБ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия продолжает всестороннее содействовать Армении в создании ее пограничных структур и охране границы, рассказал первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"В соответствии с договором между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования от 30 сентября 1992 г. армянская сторона делегировала полномочия охраны своей государственной границы с Турцией и Ираном пограничным войскам Российской Федерации", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он напомнил, что этим же договором предусмотрено, что по мере создания собственных пограничных структур армянская сторона по согласованию с руководством Федеральной службы безопасности Российской Федерации последовательно берет под свою охрану участки границы с Турцией и Ираном, организуя их прикрытие в тесном взаимодействии с российскими пограничными органами.