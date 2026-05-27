Россия приняла 2,5 миллиона человек, укрывшихся от украинских нацистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За последние годы Россия приняла более 2,5 миллиона человек, укрывшихся от украинских нацистов.
- Из них 109 тысяч получили временное убежище, 79 тысяч — разрешение на временное проживание, более 400 тысяч — российское гражданство.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия приняла более 2,5 миллиона человек, укрывшихся от уничтожения украинскими нацистами, сообщил первый замглавы департамента Миграционной службы МВД Алексей Егоров.
"Только за последние годы мы приняли более чем 2,5 миллиона человек, укрывшихся в нашей стране от уничтожения украинскими нацистами, из которых 109 тысяч получили временное убежище, 79 тысяч получили разрешение на временное проживание, а также вид на жительство и более 400 тысяч человек получили российское гражданство", — рассказал он на круглом столе Международного форума по безопасности.
По данным статистики, которые изучило РИА Новости, в первом квартале этого года российскую границу пересек 5641 гражданин Украины, а за весь 2025-й — 32 570.
Как заявил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко, десятки тысяч украинцев, оказавшихся после 2022-го в европейских странах, хотят переехать в Россию. Эту тенденцию также отметил генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков. По его словам, число интересующихся программой по переселению значительно выросло.