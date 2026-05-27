Россия предлагала фонду "Совета мира" замороженные активы, заявила Захарова

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение о том, что фонд "Совета мира" по Газе не получил ни одного доллара, напомнила, что Россия предлагала передать организации миллиард долларов из замороженных в США российских активов.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в фонд "Совета мира" по Газе не поступило "ни доллара" от доноров с момента подписания устава организации четыре месяца назад, из-за пустого фонда реализация проектов по восстановлению сектора Газа замедлена.
"Кое-что напомнить хотелось бы... Россия предложила конкретные деньги и заявила о приоритетах... Предложила публично и с указанием источника финансирования. Также была в госдеп направлена соответствующая нота. Ни ответа, ни привета. Ни денег в фонде, как утверждают британские СМИ", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что ряд членов "Совета мира" выделят 7 миллиардов долларов на помощь Газе.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.