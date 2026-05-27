Рейтинг@Mail.ru
Россия предлагала фонду "Совета мира" замороженные активы, заявила Захарова - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 27.05.2026
Россия предлагала фонду "Совета мира" замороженные активы, заявила Захарова

Захарова: Россия предлагала фонду "Совета мира" $1 млрд замороженных активов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала ситуацию с фондом "Совета мира" по Газе, который не получил финансирования от доноров.
  • Она напомнила, что Россия предложила передать организации миллиард долларов из замороженных в США российских активов.
  • Направленная в Госдеп нота о предложении финансирования осталась без ответа.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение о том, что фонд "Совета мира" по Газе не получил ни одного доллара, напомнила, что Россия предлагала передать организации миллиард долларов из замороженных в США российских активов.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в фонд "Совета мира" по Газе не поступило "ни доллара" от доноров с момента подписания устава организации четыре месяца назад, из-за пустого фонда реализация проектов по восстановлению сектора Газа замедлена.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Операции с замороженными активами России неправомерны, заявила Захарова
21 мая, 11:05
"Кое-что напомнить хотелось бы... Россия предложила конкретные деньги и заявила о приоритетах... Предложила публично и с указанием источника финансирования. Также была в госдеп направлена соответствующая нота. Ни ответа, ни привета. Ни денег в фонде, как утверждают британские СМИ", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что ряд членов "Совета мира" выделят 7 миллиардов долларов на помощь Газе.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
FT: фонд Совета мира не получил ни одного доллара от доноров
Вчера, 08:37
 
В миреСШАРоссияКитайМария ЗахароваДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала