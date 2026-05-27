В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В этом году в России расширят список медицинских документов, которые можно получить без посещения врача, заявил замглавы Минздрава Вадим Ваньков.

По словам Ванькова, сделать запрос можно через "Госуслуги". Однако система выдаст нужную справку только при условии прохождения диспансеризации или же наличия сведений в медкарте.