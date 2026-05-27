В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В этом году в России расширят список медицинских документов, которые можно получить онлайн.
- В тестовом режиме такая услуга уже действует в Чувашии и Тюменской области, и ее распространят по всей стране.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В этом году в России расширят список медицинских документов, которые можно получить без посещения врача, заявил замглавы Минздрава Вадим Ваньков.
"Мы эту практику планируем распространить на все субъекты", — рассказал замминистра на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.
В тестовом режиме такая услуга уже действует в Чувашии и Тюменской области. В числе документов, доступных для получения онлайн, — сертификат о профилактических прививках, заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физкультурой, а также справки о временной нетрудоспособности и отсутствии контакта с инфекционными больными.
По словам Ванькова, сделать запрос можно через "Госуслуги". Однако система выдаст нужную справку только при условии прохождения диспансеризации или же наличия сведений в медкарте.
На "Госуслугах" изменили сроки записи к врачу
17 апреля, 08:45