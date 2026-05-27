11:38 27.05.2026
Росприроднадзор изъял истощенную медведицу у жителя Смоленской области

Бурый медведь. Архивное фото
  • Росприроднадзор изъял бурую медведицу Машу у частного владельца из Смоленской области.
  • Состояние Маши было оценено как тяжелое: она истощена и имеет глубокие рваные раны.
  • Медведицу передадут на лечение и временное содержание в подмосковный парк-приют для диких животных «Земля прайда».
БЕЛГОРОД, 27 мая – РИА Новости. Росприроднадзор спас бурую медведицу по кличке Маша, находившуюся в тяжелом состоянии у частного владельца из Смоленской области, и передал ее в подмосковный приют для диких животных, сообщили в ведомстве.
"Росприроднадзор изъял у частного владельца из Смоленской области бурую медведицу Машу и передал ее на лечение и временное содержание в подмосковный парк-приют для диких животных "Земля прайда". Решение приняли после внеплановой проверки условий, в которых содержалось животное", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что при осмотре специалисты оценили состояние Маши как тяжелое: она сильно истощена, у нее обнаружены глубокие рваные раны. По словам экспертов, медведица долгое время испытывала сильный стресс из-за постоянного нахождения в замкнутом пространстве, из-за чего буквально наносила себе травмы. Без оперативной ветеринарной помощи животное могло погибнуть.
По информации ведомства, сейчас Маша под наблюдением специалистов направляется в парк "Земля прайда", где ей окажут необходимую помощь и обеспечат безопасные условия содержания. В Росприроднадзоре выразили надежду, что животное благополучно перенесет дорогу, и поблагодарили сотрудников приюта за профессионализм и неравнодушный подход.
Как уточнили в Telegram-канале парка "Земля прайда", история мучений Маши длилась около 20 лет. Ранее животное содержалось в придорожном кафе в городе Сафоново Смоленской области в качестве реквизита для привлечения клиентов. Кафе давно закрылось, однако медведица оставалась в тесной клетке у оживленной трассы.
По словам представителей приюта, из-за многолетнего заточения на нескольких квадратных метрах у животного развилась крайняя степень психического расстройства — медведица буквально разрывала себя, отрывая куски собственной плоти. В парке также рассказали, что ранее владелец отказывался добровольно отдавать животное и заявлял о намерении судиться. Однако совместными усилиями с Росприроднадзором ситуацию удалось разрешить.
