12:34 27.05.2026
В Роспотребнадзоре назвали низкими риски завоза Эболы в Россию

Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
  • Риски завоза лихорадки Эбола в Россию оцениваются как низкие, сообщил Роспотребнадзор.
  • Завозных случаев заболевания в стране не обнаружено.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Риски завоза лихорадки Эбола в Россию на сегодняшний день оцениваются как низкие, сообщил Роспотребнадзор.
"Риски завоза лихорадки Эбола в Россию оцениваются как низкие", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что завозных случаев заболевания в стране не обнаружено.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
