В России разработали тест-систему для диагностики лихорадки Эбола

12:33 27.05.2026
Роспотребнадзор разработал тест-систему для диагностики лихорадки Эбола

Сотрудник в костюме биозащиты. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал тест-систему для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бундибуджио, организовано ее производство, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
"Роспотребнадзором в кратчайшие сроки разработана тест-система для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бундибуджио, и организовано ее производство", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
УгандаДемократическая Республика КонгоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
