Регплощадка медиацентра "Росмолодежи" открылась в Вологодской области

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Региональная площадка Всероссийского молодежного медиацентра "Росмолодежи" открылась в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие прошло на базе регионального центра патриотического воспитания. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Молодежь и дети".

"Вологодская область стала вторым регионом России, где открылась региональная площадка Всероссийского молодежного медиацентра "Росмолодежи". Это уникальная возможность для наших юношей и девушек, которые хотят развиваться в медиасфере. Здесь они будут создавать качественный контент, формировать информационную повестку, реализовывать свои идеи и проекты", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Главная цель Всероссийского молодежного медиацентра – создание открытого медиапространства для диалога с молодежью и формирование единой молодежной информационной политики России.