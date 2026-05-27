"Ростех" рассказал о возможностях наземных роботов "Импульс"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наземные роботы "Импульс" могут действовать в десятках километров от пункта управления за счет использования дронов-ретрансляторов, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Роботизированная платформа "Импульс" прошла всестороннюю апробацию в боевых условиях. Ее можно использовать для огневых и транспортных задач.
"Комплексы могут управляться как по каналу радиосвязи, так и с использованием оптоволокна. Дальность управления можно увеличить за счет ретранслятора, размещенного на БПЛА любого типа. При таких условиях наземные дроны могут действовать за десятки километров от пункта управления", - говорится в сообщении.
Кроме того, роботы могут выполнять задачи в режиме полной автономности - ехать по намеченным на электронной карте точкам, контролируя свое положение за счет специального программного обеспечения. Такой режим включается при потере радиосвязи с оператором, например, когда наземный беспилотник заехал за складку местности и пропал из прямой радиовидимости.
Эффективность технологии автономного перемещения подтвердили дроны-грузовики - транспортный вариант робота, который может применяться для перевозки различных грузов начиная от продуктов питания, одежды и боекомплекта и заканчивая строительными материалами.
