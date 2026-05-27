Генменеджер "Ак Барса" ответил на вопрос о будущем тренера Гатиятулина

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный менеджер казанского "Ак Барса" Марат Валиуллин заявил, что решение по будущему главного тренера команды Анвара Гатиятулина в хоккейном клубе будет принято в ближайшее время.
"Ак Барс" под руководством специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где по итогам шести матчей серии проиграл ярославскому "Локомотиву". "Ак Барс", имеющий в активе три Кубка Гагарина, в третий раз уступил в финале.
"Вчера было совещание. Сейчас по срокам контракта и тому, когда будет принято решение: оно может быть и сегодня, и завтра, не могу сказать точно", - заявил Валиуллин на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе "Ак Барса" в соцсети "ВКонтакте".
"Проделали большой путь, многое из запланированного удалось воплотить. Есть недосказанность, хотелось бы продолжить работу. Вчера собирались, делали краткий отчет, сейчас ждем решения руководства. Да, я хотел бы остаться. Этот клуб с большой историей, амбициями и высокими целями. Честь работать здесь", - заявил Гатиятулин.