Генменеджер "Ак Барса" ответил на вопрос о будущем тренера Гатиятулина
11:01 27.05.2026 (обновлено: 11:34 27.05.2026)
Генменеджер "Ак Барса" ответил на вопрос о будущем тренера Гатиятулина

Валиуллин: решение по будущему Гатиятулина будет принято в ближайшее время

© официальный сайт хоккейного клуба "Трактор"Главный тренер хоккейного клуба "Трактор" Анвар Гатиятулин
Главный тренер хоккейного клуба Трактор Анвар Гатиятулин
© официальный сайт хоккейного клуба "Трактор"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин заявил, что решение по будущему главного тренера команды Анвара Гатиятулина будет принято в ближайшее время.
  • Сам Гатиятулин выразил желание остаться в клубе и отметил, что для него честь работать в "Ак Барсе".
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный менеджер казанского "Ак Барса" Марат Валиуллин заявил, что решение по будущему главного тренера команды Анвара Гатиятулина в хоккейном клубе будет принято в ближайшее время.
"Ак Барс" под руководством специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где по итогам шести матчей серии проиграл ярославскому "Локомотиву". "Ак Барс", имеющий в активе три Кубка Гагарина, в третий раз уступил в финале.
"Вчера было совещание. Сейчас по срокам контракта и тому, когда будет принято решение: оно может быть и сегодня, и завтра, не могу сказать точно", - заявил Валиуллин на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе "Ак Барса" в соцсети "ВКонтакте".
"Проделали большой путь, многое из запланированного удалось воплотить. Есть недосказанность, хотелось бы продолжить работу. Вчера собирались, делали краткий отчет, сейчас ждем решения руководства. Да, я хотел бы остаться. Этот клуб с большой историей, амбициями и высокими целями. Честь работать здесь", - заявил Гатиятулин.
ХоккейАнвар ГатиятулинКубок ГагаринаАк БарсКХЛ 2025-2026
 
