Появилось видео с последствиями удара ВСУ по Севастополю
14:44 27.05.2026
Появилось видео с последствиями удара ВСУ по Севастополю

Развожаев опубликовал видео с последствиями атаки ВСУ на Севастополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал видео с последствиями комбинированной воздушной атаки ВСУ на город.
  • На нем видны разрушенные здания и поврежденные машины.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал видео последствий комбинированной воздушной атаки ВСУ на город, на нем видны разрушенные и поврежденные здания, в том числе многоквартирный дом, а также машины.
“Людям, чьи квартиры и машины пострадали во время обстрела, мы, разумеется, окажем помощь. Для фиксации повреждений владельцам квартир нужно обратиться в муниципальные комиссии, телефоны опубликованы в аккаунте правительства Севастополя”, - написал Развожаев в своем канале на платформе “Макс”.
В частности, на видео показаны кадры разрушенной крыши и верхних этажей здания Южного управления Центрального банка, а также поврежденный взрывной волной фасад соседнего многоквартирного дома. Также повреждены машины.
ВСУ предприняли комбинированную воздушную атаку на Севастополь минувшей ночью, задействовав, предварительно, ракеты Storm Shadow, сообщил ранее губернатор. Он отмечал, что сбито более 20 БПЛА, в городе зафиксировано ряд повреждений в многоквартирных домах, ракета также попала в здание Южного управления Центрального банка.
