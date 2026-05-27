Появилось видео с последствиями удара ВСУ по Севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал видео последствий комбинированной воздушной атаки ВСУ на город, на нем видны разрушенные и поврежденные здания, в том числе многоквартирный дом, а также машины.
В частности, на видео показаны кадры разрушенной крыши и верхних этажей здания Южного управления Центрального банка, а также поврежденный взрывной волной фасад соседнего многоквартирного дома. Также повреждены машины.
ВСУ предприняли комбинированную воздушную атаку на Севастополь минувшей ночью, задействовав, предварительно, ракеты Storm Shadow, сообщил ранее губернатор. Он отмечал, что сбито более 20 БПЛА, в городе зафиксировано ряд повреждений в многоквартирных домах, ракета также попала в здание Южного управления Центрального банка.
