Появилось видео с последствиями удара ВСУ по Севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал видео последствий комбинированной воздушной атаки ВСУ на город, на нем видны разрушенные и поврежденные здания, в том числе многоквартирный дом, а также машины.