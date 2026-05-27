Разведчики НАТО ежедневно совершают полеты у границ России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 27.05.2026
18:11 27.05.2026
Разведчики НАТО ежедневно совершают полеты у границ России, заявили в ФСБ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Самолет-разведчик НАТО, перехваченный над Черным морем. Скриншот видео
Самолет-разведчик НАТО, перехваченный над Черным морем. Скриншот видео. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведывательная авиация стран НАТО и их партнеров практически ежедневно совершает полеты у границ России.
  • Наибольшую активность разведывательные самолеты НАТО проявляют на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях, а также над Черным и Балтийским морями.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Разведывательная авиация стран НАТО и их партнеров практически ежедневно совершает полеты у границ России, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Практически ежедневно мы фиксируем полеты разведывательной авиации, а также пребывание военных кораблей стран – членов НАТО и их партнеров вблизи государственной границы Российской Федерации", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он уточнил, что наибольшую активность разведывательные самолеты НАТО проявляют на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях, а также в воздушном пространстве над Черным и Балтийским морями.
Кроме того, по словам Кулишова, для сбора чувствительной информации коллективный Запад также задействует возможности космических спутников как военного, так и двойного назначения.
