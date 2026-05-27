Разведчики НАТО ежедневно совершают полеты у границ России, заявили в ФСБ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Разведывательная авиация стран НАТО и их партнеров практически ежедневно совершает полеты у границ России, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Кроме того, по словам Кулишова, для сбора чувствительной информации коллективный Запад также задействует возможности космических спутников как военного, так и двойного назначения.