В Севастополе после атаки ВСУ ракета попала в здание банка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные и мобильные огневые группы отражали комбинированную атаку ВСУ.
- Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, в результате чего загорелась крыша, а в соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка в Севастополе после воздушной атаки ВСУ, горит крыша, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow... На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
В пресс-службе Банка России рассказали РИА Новости, что у отделения Южного главного управления по Севастополю повреждена крыша и часть верхних этажей здания.
По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, добавили в ЦБ.