В Севастополе после атаки ВСУ ракета попала в здание банка

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка в Севастополе после воздушной атаки ВСУ, горит крыша, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В пресс-службе Банка России рассказали РИА Новости, что у отделения Южного главного управления по Севастополю повреждена крыша и часть верхних этажей здания.