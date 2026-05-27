В Таганроге в ходе отражения атаки сбили ракету

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таганроге Ростовской области уничтожена ракета в ходе отражения воздушной атаки.
- В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ракета уничтожена в Таганроге Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки, в результате падения обломков ракеты произошло возгорание нескольких машин, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс"..
Как уточнил глава региона, автомобили загорелись на улице Циолковского. Сведения о пострадавших уточняются.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.