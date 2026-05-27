В Госдуме назвали главные меры профилактики рака

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Регулярные обследования, правильное питание, физическая активность, а также отказ от курения и злоупотребления спиртным помогут снизить риск развития рака, рассказал РИА Новости хирург-онколог, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

"В первую очередь (для снижения риска развития рака - ред.) нужно проходить регулярную диспансеризацию и обследования, особенно после 45 лет. Большое значение имеет питание, физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем", - сказал Башанкаев.

По словам онколога, важно не игнорировать тревожные симптомы и вовремя обращаться к врачу.