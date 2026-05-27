ПВО сбила девять украинских дронов над Россией

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день, сообщило журналистам Минобороны РФ.

"Двадцать седьмого мая с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.