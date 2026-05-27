Истребители ВВС Казахстана сопроводили самолет Путина

У трапа российского лидера встречало в полном составе сразу два оркестра - военный президентский и молодежный. На лазурного цвета ковровой дорожке выстроились казахские дети, которые встретили Путина, радостно размахивая российскими и казахстанскими флажками. К трапу также выдвинулся взводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющей все роды вооруженных сил Республики Казахстан.