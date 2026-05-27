Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи

Путин и Токаев обсудят совместные проекты России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят целый ряд совместных проектов двух стран, сообщил Дмитрий Песков.

Также запланированы презентации "основных прорывных проектов".

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в четверг обсудят целый ряд совместных проектов двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра основной день государственного визита со всей атрибутикой. Церемония встречи, переговоры в узком составе, в расширенном составе и обсуждение всех проектов, которые на повестке дня", - сказал Песков журналистам.

Он также рассказал, что запланированы презентации "основных прорывных проектов" в рамках двусторонних отношений стран.