Израиль зафиксировал ракетный пуск из Ливана

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала ракетный пуск из Ливана, одна ракета пересекла израильскую территорию и упала на открытой местности.
В ЦАХАЛ добавили, что сообщений о пострадавших нет.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.