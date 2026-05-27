Рейтинг@Mail.ru
Израиль зафиксировал ракетный пуск из Ливана - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:34 27.05.2026
Израиль зафиксировал ракетный пуск из Ливана

Армия Израиля зафиксировала ракетный пуск из Ливана

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия Израиля зафиксировала ракетный пуск из Ливана.
  • Ракета пересекла израильскую территорию и упала на открытой местности, сообщений о пострадавших нет.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала ракетный пуск из Ливана, одна ракета пересекла израильскую территорию и упала на открытой местности.
"После сирен, звучавших некоторое время назад в нескольких районах северного Израиля, одна ракета, запущенная из Ливана, пересекла израильскую территорию и упала на открытой местности", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
В ЦАХАЛ добавили, что сообщений о пострадавших нет.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
Дым на месте израильского удара по Ливану. 26 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Жертвами израильских ударов по Ливану стали более 30 человек
Вчера, 00:34
 
В миреИзраильЛиванСШАДональд ТрампХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала