"Промомеду" разрешили выпуск аналога "Оземпика" в таблетках до конца 2027 г

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская биофармацевтическая компания "Промомед" получила право на выпуск аналога "Оземпика" - первого отечественного семаглутида в таблетированной форме, соответствующее распоряжение правительства позволило компании до 31 декабря 2027 года использовать патенты без согласия правообладателя, сообщила компания.

"Решение принято в связи с "крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан", и направлено на обеспечение россиян препаратами с международным непатентованным наименованием "семаглутид". Разрешение предполагает возможность использования группой "Промомед" патентов, связанных с производством таблетированного семаглутида до 31 декабря 2027 года без согласия правообладателя, компании "Ново Нордиск", - указали в компании.