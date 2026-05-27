В МИД назвали условия вывода войск из ПМР

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для обсуждения вывода российских войск из Приднестровья нужны подвижки в урегулировании конфликта.

Дипломат напомнил, что российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Для обсуждения вывода российских войск из Приднестровья нужны подвижки в урегулировании конфликта, а до этого еще далеко, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Российские военные выполняют в Приднестровье две функции – миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен", — напомнил он.

Таким образом, Полищук прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которое она сделала в ходе визита в Кишинев , о том, что рамках переговоров по Украине должен рассматриваться и вопрос вывода российских военных с территории Приднестровья.

Дипломат добавил, что "для постановки в практическую плоскость вопроса о выводе российских войск необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования". До этого, отметил он, "еще далеко".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.