В МИД назвали условия вывода войск из ПМР
03:04 27.05.2026 (обновлено: 03:53 27.05.2026)
В МИД назвали условия вывода войск из ПМР

Полищук: для разговора о выводе войск из ПМР нужны подвижки в урегулировании

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
  • Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для обсуждения вывода российских войск из Приднестровья нужны подвижки в урегулировании конфликта.
  • Дипломат напомнил, что российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Для обсуждения вывода российских войск из Приднестровья нужны подвижки в урегулировании конфликта, а до этого еще далеко, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Российские военные выполняют в Приднестровье две функции – миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен", — напомнил он.
Таким образом, Полищук прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которое она сделала в ходе визита в Кишинев, о том, что рамках переговоров по Украине должен рассматриваться и вопрос вывода российских военных с территории Приднестровья.
Дипломат добавил, что "для постановки в практическую плоскость вопроса о выводе российских войск необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования". До этого, отметил он, "еще далеко".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
На территории региона размещены российские миротворцы и склады боеприпасов. Президент Молдавии Майя Санду неоднократно требовала вывода войск из ПМР и замены миротворческой операции гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
