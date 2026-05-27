02:56 27.05.2026
СМИ: в Прибалтике задумались о радикальном шаге из-за БПЛА

Politico: страны Прибалтики хотят построить бомбоубежища для защиты от БПЛА

Флаги Эстонии, Литвы и Латвии. Архивное фото
  • Страны Прибалтики задумались о создании бомбоубежищ из-за растущей тревоги по поводу масштабов и интенсивности российской кампании беспилотников против Украины.
  • В Прибалтике опасаются, что небольшая географическая территория и высокая концентрация городского населения не оставят места для ошибок в случае крупномасштабного нападения.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны Прибалтики задумались о создании бомбоубежищ, наблюдая за успешными действиями российских БПЛА на Украине, пишет издание Politico.
"Разговоры о бомбоубежищах отражают растущую тревогу на восточном фланге НАТО по поводу масштабов и интенсивности российской кампании беспилотников против Украины", — говорится в материале.
Как считает издание, в Прибалтике опасаются, что их небольшая географическая территория и высокая концентрация городского населения не оставят места для ошибок в случае крупномасштабного нападения.
"Растущая тревога затронула даже балтийские рынки недвижимости", — отмечается в материале.
В прошлый четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рост инцидентов с БПЛА в Прибалтике делает реальной угрозу войны в Европе.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала прибалтийским странам специальное предупреждение.
Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории Прибалтийских стран для сокращения времени подлета.
