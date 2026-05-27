12:28 27.05.2026
В Приамурье заселили 86 квартир по программе аренды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Ключи от 86 новых арендных квартир по федеральной программе "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации" вручили семьям в Благовещенске, сообщили в правительстве Амурской области.
"Благовещенск стал первым городом на Дальнем Востоке, где для педагогов аренда жилья по федеральной программе полностью бесплатна", — приводятся в сообщении слова мэра Благовещенска Олега Имамеева.
По его словам, по условиям программы сотрудник образовательного учреждения оплачивает треть стоимости аренды, остальное покрывают федеральный и региональный бюджеты, а эту треть компенсирует городской бюджет.
Как отметили в правительстве, всего в регионе по данной мере поддержки новоселам уже передано 326 квартир. Новые помещения расположены в пятом корпусе жилого комплекса "Зея парк", общая площадь жилья составила 4,3 тысячи квадратных метров.
Благодаря субсидированию ежемесячная арендная плата для горожан варьируется от 9,3 тысячи до 16,6 тысячи рублей, добавили в правительстве.
До начала 2027 года в ЖК "Зея парк" планируется сдать еще 10 корпусов на 1,8 тысячи квартир. Всего в Амурской области по программе будет введено и передано в аренду 2533 квартиры.
Оператором проекта выступает Дом.РФ, право на льготное жилье имеют молодые востребованные специалисты, выпускники педагогических вузов и их семьи, региональным оператором является АНО "Дом.Амур".
 
